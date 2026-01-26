مقتل 15 شخصا وإنقاذ المئات في حادث غرق عبارة بالفلبين

مانيلا في 26 يناير/ وام/ لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث غرق عبّارة ركاب في جنوب الفلبين، وتم إنقاذ 316 شخصا، فيما لا يزال البحث مستمرا عن عشرات المفقودين، وفق ما أعلنته قالت قوات خفر السواحل في الفلبين اليوم الاثنين.

وقالت ​قوات خفر السواحل إن العبّارة، التي كانت في طريقها إلى جولو في مقاطعة سولو، بعد مغادرتها زامبوانجا، كانت تقل 332 راكبا ⁠و27 من أفراد الطاقم ، لافتة إلى أن العبّارة، كانت تعمل ضمن سعتها المسموح بها للركاب والبالغة ‍352 راكبا.

من جهته قال روميل دوا قائد خفر السواحل من منطقة مينداناو الجنوبية ، إن التحقيق جارٍ لتحديد سبب ‌الحادث، مشيرا ​إلى أنه تم نشر طائرات وسفن عسكرية للمساعدة في جهود الإنقاذ .

