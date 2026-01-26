فاين يقود " الإمارات للدراجات" للفوز بلقب طواف سانتوس داون أندر 2026

أديلايد - استراليا في 26 يناير/ وام/ تُوّج أمس الأسترالي جاي فاين سائق فريق "الإمارات إكس آر جي" للدراجات الهوائية، بطلا لطواف سانتوس داون أندر 2026 في أستراليا، أول سباقات المراحل في الموسم الجديد، ليمنح فريقه فوزاً مستحقاً، هو الأول له في سباقات المراحل هذا العام، وذلك بعد ختام اتسم بظروف مناخية قاسية وحوادث غير متوقعة.

وفرض فاين نفسه منذ المراحل الأولى بوصفه أبرز المنافسين على اللقب، بعدما فاز بالمرحلة الثانية إثر هجوم قوي قاده فريقه على صعود كورسكو إلى جانب زميله جوناثان نارفايز، لينتزع صدارة الترتيب العام ويرتدي القميص الأصفر طوال جزء كبير من السباق.

وشهدت المنافسات ظروفاً استثنائية، حيث جرى تقليص المرحلة الرابعة بسبب الحرارة الشديدة ومخاطر الحرائق، فيما تعرّض نارفايز لحادث سقوط في الأمتار الأخيرة أبعده عن المنافسة بعد إصابته.

وفي المرحلة الختامية، تعرّض فاين في منتصف السباق للسقوط بعد اصطدام دراجته، لكنه نهض سريعاً وبدّل دراجته مع زميله إيفو أوليفيرا، وعاد للسباق والتحق بالمجموعة من جديد، وأنهى المرحلة بأمان ضمن المجموعة، ليؤمّن فوزاً عاماً مستحقاً بفارق يزيد عن دقيقة كاملة في الترتيب العام.

وعلى الرغم من انطلاق الفريق بخمسة متسابقين فقط، إلا أنهم بذلوا جميعا أقصى جهد لدعم وحماية صدارة زميلهم فاين، من الهجمات الخطيرة من أبرز منافسي الترتيب العام.

وتعرّض ميكيل بييرغ بدوره لحادث اصطدام أدى إلى خروجه من السباق، في حين لم يصل إلى خط النهاية في ستيرلينغ سوى آدم ييتس وإيفو أوليفيرا بعد أداء قتالي قوي.