منتخب الإمارات يعزز صدارته لـ"دولية دبي للسلة" بفوز ثالث

دبي في 27 يناير/وام/عزز منتخب الإمارات لكرة السلة صدارته للمجموعة الأولى في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ 35، بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 101-90، في المباراة التي جمعتهما على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، فيما تراجع النصر إلى المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، فاز الوحدة السوري على الاتحاد الليبي بنتيجة 96-91، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بينما تراجع الاتحاد الليبي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الثانية، حقق أهلي طرابلس الليبي فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الكرامة السوري بنتيجة 99-68 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وهو الرصيد نفسه للكرامة الذي خاض ثلاث مباريات ليحتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وضمن المجموعة نفسها، وفي ختام مباريات الجولة، فاز بيروت اللبناني على الأفريقي التونسي بنتيجة 95-83، بعد مباراة قوية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 80-80، ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي حسمه بيروت لصالحه، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط من ثلاث مباريات ويتصدر ترتيب المجموعة، فيما بلغ رصيد الأفريقي 3 نقاط من مباراتين في المركز الرابع.

وتتواصل غداً منافسات الدور الأول بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الاتحاد الليبي مع حمص الفداء السوري ضمن المجموعة الأولى، ثم الكرامة السوري مع الأفريقي التونسي، على أن تختتم الجولة بمواجهة زامبوانغا الفلبيني مع أهلي طرابلس الليبي.