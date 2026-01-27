"روس كوسموس" تطور منظومة جديدة لمراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية

موسكو في 27 يناير /وام/ طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء.

وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المساحي"، والتي طورتها بالتعاون مع جامعة سيبيريا الحكومية للعلوم والتكنولوجيا، هي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تستعمل لمراقبة هياكل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية عن بعد؛ إذ تقوم بالتقاط صور فوتوغرافية عالية الدقة لهياكل المركبات الفضائية، وتحولها إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، ليتمكن الخبراء من مراقبة التغيرات التي قد تطرأ على هيكل الجسم المراد رصده.

وأضافت أن المنظومة الجديدة قادرة على اكتشاف التغيرات التي تطرأ على شكل هياكل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية بدقة تصل إلى عشرات الميكرونات، وإنها ستمكن الخبراء من مراقبة التشوهات الحرارية التي قد تطرأ عليها، لتحسين جودة الهياكل والأذرع والعواكس الضوئية وألواح الطاقة التي تستخدم في تلك المركبات والأقمار، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد عليها في مجالات الاستشعار عن بعد.

