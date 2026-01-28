فوز أهلي طرابلس والاتحاد الليبي والإفريقي التونسي في "دبي الدولية لكرة السلة"

دبي في 28 يناير / وام / ضمنت فرق أهلي طرابلس والاتحاد الليبي والإفريقي التونسي التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35، المقامة حاليا في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وذلك عقب نتائج الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري المجموعات.

وحقق أهلي طرابلس فوزاً مثيراً على زامبوانغا الفلبيني بنتيجة 110-103، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما حقق الإفريقي التونسي فوزاً كبيراً على الكرامة السوري بنتيجة 96-54 ضمن المجموعة ذاتها.

وبهذه النتائج، تصدر أهلي طرابلس ترتيب المجموعة الثانية منفرداً برصيد 6 نقاط، يليه كل من بيروت اللبناني والإفريقي التونسي والكرامة السوري برصيد 5 نقاط لكل منهم، علماً بأن الكرامة أنهى مبارياته في البطولة، فيما حل زامبوانغا أخيراً برصيد 3 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى، حسم الاتحاد الليبي مواجهته أمام حمص الفداء السوري بالفوز 112-89، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، متساوياً مع منتخب الإمارات متصدر المجموعة بالرصيد ذاته بمباراة أقل.

وتقام غداً الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، والتي سيحسم على ضوئها الترتيب النهائي لفرق المجموعتين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتشهد الجولة الختامية إقامة 4 مباريات، يلتقي فيها منتخب الإمارات مع الوحدة السوري، والنصر مع حمص الفداء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يواجه الإفريقي التونسي فريق أهلي طرابلس الليبي، ويلتقي بيروت اللبناني مع زامبوانغا الفلبيني ضمن منافسات المجموعة الثانية.