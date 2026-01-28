دولة الإمارات تشيد بالاتفاقية التجارية بين جمهورية الهند والاتحاد الأوروبي

أبوظبي في 28 يناير / وام / أشاد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، بالاتفاقية التجارية الحرة التاريخية التي تم التوصل إليها بين جمهورية الهند والاتحاد الأوروبي، مثمنا هذا الإنجاز المهم الذي يعكس التزام الجانبين بتعزيز التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي، ويجسد نموذجا للشراكات الاقتصادية الداعمة للنمو والازدهار المستدامين.

وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تمثل نموذجا متقدما للشراكات التجارية الإستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الشاملة تسهم في تحقيق فوائد ملموسة لكافة الأطراف.

كما أعرب معاليه عن تطلع دولة الإمارات إلى استكمال المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بصورة إيجابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، ويعكس عمق العلاقات المتينة والمصالح المشتركة التي تربط دولة الإمارات بالاتحاد الأوروبي.

وأشار معالي سعيد الهاجري إلى أن دولة الإمارات تؤكد دعمها الراسخ لتعزيز التجارة الدولية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وترسيخ التقارب بين الاقتصادات، انطلاقا من إيمانها بدور التجارة الحرة في دعم الاستقرار والازدهار على المستويين الثنائي والدولي.