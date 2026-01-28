الإمارات تتصدر أسواق الصادرات المصرية غير البترولية في 2025

القاهرة في 28 يناير / وام / تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، في انعكاس مباشر لعمق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودور السوق الإماراتية كمحور رئيسي لنفاذ المنتجات المصرية ودعم حركة التجارة والاستثمار المتبادلة.

جاء ذلك في استعراض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لمؤشرات التجارة الخارجية لبلاده خلال عام 2025، موضحا أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 17% لتسجل 48 مليار و567 مليون دولار، مشيرا إلى أن الواردات بلغت 83 مليارا و14 مليون دولار، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليسجل 34 مليارا و447 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

ولفت إلى الارتفاع الكبير في صادرات الذهب خلال عام 2025 لتصل إلى 7 مليارات و600 مليون دولار، في مؤشر يعكس تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المرتفعة في هيكل الصادرات.

وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وتحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.