أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا تنسيق المواقف بشأن سوريا وغزة

أنقرة في 28 يناير / وام / بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التعاون المشترك حول الملف السوري وأعمال "مجلس السلام" المرتبط بغزة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصناعات الدفاعية.

وأكد أردوغان أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والمسار الاندماجي في سوريا بالتنسيق مع واشنطن والسلطات السورية، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

كما أعرب أردوغان عن تطلعه إلى أن يسهم "مجلس السلام" في إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، بما يمهد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

