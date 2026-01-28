عدد قتلى الانهيار الأرضي في إندونيسيا يرتفع إلى 50 شخصا

جاكرتا في 28 يناير /وام/ ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى 50 شخصا، في حين لا يزال 33 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفادت الشرطة اليوم

الأربعاء.

وقال هيندرا روشماوان، من شرطة جاوة الغربية، إن فريق التعرف على ضحايا الكوارث تسلم 50 كيس جثث من موقع الانهيار في منطقة ويست باندونج، بعد عمليات انتشال إضافية نفذتها فرق البحث والإنقاذ المشتركة.

وأضاف أنه تم التعرف على 34 ضحية بنجاح، وأن من بين الذين تأكدت وفاتهم أربعة أعضاء من القوات البحرية الإندونيسية، بعد أن جرفت كميات هائلة من الطين والحطام القرية حين انهار التل في

ساعات الصباح المبكرة من يوم السبت.

وقالت البحرية الإندونيسية إن 23 من مشاة البحرية دفنوا جراء الانهيار الأرضي.

وقال رئيس هيئة الأركان البحرية، الأدميرال محمد علي إنه تم، حتى الآن، العثور على أربعة أفراد متوفين، بينما لم يعثر بعد على الآخرين، موضحا أن مشاة البحرية وصلوا إلى الموقع في وقت متأخر من يوم الخميس للمشاركة في تمرين قتالي مجدول.

وأوضحت السلطات أن جهود البحث والإنقاذ التي شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة ومتطوعون مدنيون واجهت عقبات بسبب الظروف الخطرة، ما اضطر الفرق إلى وقف العمليات مؤقتا من أجل السلامة.

وإندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى مارس، بسبب تضاريسها الجبلية وكثرة الأمطار وإزالة الغابات على نطاق واسع.

