فريق "موفق" بطل "إسقاط الصحون للفرق" في البطولة الرابعة عشرة للرماية

أبوظبي في 28 يناير /وام/ اختُتمت يوم أمس، منافسات فئة إسقاط الصحون "السكتون" للفرق رجال ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من البطولة السنوية للرماية، وسط تنافس قوي ومستويات فنية متقاربة، عكست التطور المتواصل الذي تشهده البطولة، ومكانتها المتقدمة على مستوى رياضات الرماية.

وشهدت المنافسات مشاركة 80 رامٍ يمثلون 16 فريقًا، تنافسوا بروح رياضية عالية في واحدة من أقوى مسابقات البطولة؛ حيث اتسمت الجولات بالدقة والتركيز، وحُسمت المراكز الأولى بفوارق محدودة نتيجة تقارب المستويات بين الفرق المشاركة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز فريق "موفق" بالمركز الأول، بعد أداء ثابت ومتماسك طوال مراحل المنافسة، فيما حلّ فريق "مزيرع" بالمركز الثاني، وجاء فريق "الريف" في المركز الثالث، في ختام تنافسي حافل بالإثارة.

وأشاد سيف صبيح الراشدي، رئيس لجنة إسقاط السحون بالمستوى الفني الذي قدمته الفرق المشاركة، مؤكدًا أن المنافسات في هذه الفئة عكست النجاح المتواصل للبطولة في استقطاب الرماة، ورفع مستوى التنافس بين الفرق. وقال إن ما شهدته البطولة من أداء فني متقدم وروح تنافسية عالية يؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وتحقق أهدافها في تطوير رياضة الرماية، وصقل مهارات الرماة، وتعزيز قيم المنافسة والانضباط، ودعم حضور هذه الرياضة التراثية بأسلوب احترافي.