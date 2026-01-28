جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية

أبوظبي في 28 يناير /وام/ تحتفي جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت الشقيقة، اعتباراً من 29 يناير الجاري ولمدة أسبوع كامل، وذلك ببرنامج متكامل من الفعاليات الثقافية والتراثية والمجتمعية التي تُقام في جناح الجائزة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.

ويأتي هذا الاحتفاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وتجسيداً لعمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويزدان جناح الجائزة خلال هذه الفترة بعدد من اللوحات الفنية التي توثق مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، إلى جانب تخصيص شجرة رمزية لكتابة الإهداءات والرسائل من قبل زوار الجناح تعبيراً عن مشاعر المحبة والتقدير لدولة الكويت الشقيقة.

وتشارك الأسر المنتجة في فعاليات الاحتفاء، بعدد من المبادرات المجتمعية، تشمل إعداد وتقديم الأطباق الشعبية الخليجية، بما يسهم في تعزيز حضور الموروث الشعبي المشترك، ويعكس أصالة الهوية الثقافية الخليجية.

ويشهد الجناح على مدار أسبوع فعاليات فنية وشعرية تعبر عن عمق العلاقة الإماراتية الكويتية، إضافة إلى محاضرة تسلط الضوء على محطات تاريخية بارزة في مسيرة العلاقات بين البلدين، ومسابقات ثقافية تفاعلية تهدف إلى تعزيز معرفة الزوار بتاريخ وثقافة دولة الكويت ودولة الإمارات.

وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من حرص الجائزة على الإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الروابط التاريخية والثقافية بين الإمارات والكويت، وترسيخ قيم الأخوة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين.

وأوضحت أن مشاركة الأسر المنتجة والأنشطة التراثية المصاحبة تعكس التزام الجائزة بدعم المجتمع المحلي وتمكين هذه الفئات، إلى جانب الحفاظ على التراث الخليجي المشترك ونقله إلى الأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية مبتكرة.

وأشارت سعادتها إلى أن مهرجان الشيخ زايد يشكل منصة وطنية رائدة لعرض هذه المبادرات، لما يتمتع به من حضور جماهيري واسع، مؤكدة حرص الجائزة على توظيف مشاركتها فيه لدعم الفعاليات الوطنية وتعزيز رسائلها الثقافية والمجتمعية.

ويعكس هذا الاحتفال حرص جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي على توظيف مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد لتعزيز رسائل التلاحم والتقارب بين الشعوب الشقيقة، من خلال مبادرات ثقافية ومجتمعية تسهم في إبراز عمق العلاقات الخليجية، وتؤكد أهمية الثقافة والتراث كجسر للتواصل بين الأجيال.