مجلس الأمن السيبراني يستقبل وفداً من برنامج قيادات حكومات المستقبل

أبوظبي في 28 يناير /وام/ استقبل مجلس الأمن السيبراني اليوم، وفد منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل من القيادات الحكومية العربية الشابة.

واطلع الوفد الزائر، على جهود المجلس والمنظومات السيبرانية المختلفة والمبادرات المتعددة التي أطلقها لزيادة التوعية السيبرانية وتحسين الجاهزية الحكومية، وتعرف على أبرز التهديدات السيبرانية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشمل برنامج الزيارة جولة تعريفية داخل أقسام مجلس الأمن السيبراني إضافة إلى جلسات متخصصة مع نخبة من خبراء وقيادات المجلس تضمنت تعريف منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل بأهم المخاطر والتحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات في العصر الرقمي وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

كما تم خلال الجولة عرض تجربة دولة الإمارات في المجال السيبراني وحصول الدولة على المراكز الأولى في المؤشرات الإقليمية والدولية في هذا المجال، واطلعوا على أبرز الممارسات العالمية في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية وعمليات الربط الإلكتروني ومراكز العمليات والبيانات.

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حرص المجلس على التعاون مع المؤسسات من مختلف القطاعات بما يتيح التعرف عن كثب على تجربة دولة الإمارات الرائدة في المجال السيبراني وتبادل ونقل الخبرات المطلوبة في إطار تمكين الشباب بالخبرات اللازمة وأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الرقمي والسيبراني وتعزيز الثقافة السيبرانية.

وتأتي زيارة منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل في إطار سلسلة من الزيارات التي ينظمها البرنامج لعدد من المؤسسات الحكومية الرائدة ومشاريع الجاهزية الوطنية للمستقبل، لتعريف المنتسبين بأفضل الممارسات وإطلاعهم على نماذج القيادة المختلفة في إدارة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بخدمات المواطنين وسبل تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

ويركز برنامج قيادات حكومات المستقبل على تمكين قيادات مستقبل العالم العربي، وتم الإعلان عنه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات.

ويقام البرنامج بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.