منتخب الإمارات يواجه الكرامة السوري في ربع نهائي دولية دبي لكرة السلة

دبي في 29 يناير/ وام/ يلتقي منتخب الإمارات لكرة السلة ،اليوم، مع فريق الكرامة السوري، في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما تشهد المباراة الثانية من الدور ذاته مواجهة ليبية خالصة تجمع أهلي طرابلس مع الاتحاد.

وكانت 8 فرق قد ضمنت تأهلها إلى الدور ربع النهائي من النسخة الـ35 للبطولة، عقب ختام منافسات الدور الأول أمس.

وشهدت المجموعة الأولى تأهل منتخب الإمارات متصدراً، إلى جانب الوحدة السوري والاتحاد الليبي والنصر مستضيف البطولة، فيما غادر فريق حمص الفداء السوري المنافسات.

وفي المجموعة الثانية، حجزت فرق أهلي طرابلس الليبي والإفريقي التونسي وبيروت اللبناني والكرامة السوري مقاعدها في الدور ربع النهائي، مقابل خروج فريق زامبوانغا الفلبيني من البطولة.

وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة عن تحقيق منتخب الإمارات فوزه الرابع على التوالي، عقب تغلبه على الوحدة السوري بنتيجة 107-94، ليحسم صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، في حين نجح النصر في تحقيق فوزه الأول على حساب حمص الفداء السوري بنتيجة 101-100، ليحجز آخر بطاقات التأهل عن المجموعة.

وفي منافسات المجموعة الثانية، حسم الإفريقي التونسي مواجهته أمام أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 107-91، ليتقاسم الفريقان صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما لم يكن فوز زامبوانغا على بيروت اللبناني بنتيجة 83-72 كافياً لتأهله، ليحل خامساً ويودع البطولة، بعدما حُسم المركز الرابع لصالح فريق الكرامة بفارق النقاط عقب تساوي الفريقين في الرصيد.