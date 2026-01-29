سنغافورة تعزز إجراءات الفحص الصحي بمطار تشانغي بعد تفشي فيروس نيباه في الهند

سنغافورة في 29 يناير /وام/ عززت السلطات السنغافورية، إجراءات الفحص الصحي في مطار تشانغي الدولي، وذلك بعد الإبلاغ عن تفشي فيروس نيباه في ولاية غرب البنغال الهندية.

وتشمل الإجراءات الجديدة إخضاع المسافرين القادمين من المناطق المصابة لفحص درجة الحرارة، إلى جانب تعزيز الإرشادات الوقائية في نقاط الدخول.

وأصدرت وكالة الأمراض السارية بيانا رسميا أكدت فيه توزيع مواد توعوية صحية على جميع المسافرين في منافذ الدخول إلى البلاد، تتضمن توجيهات واضحة للقادمين بضرورة البحث عن الرعاية الطبية في حال شعورهم بعدم الارتياح بعد السفر، بالإضافة إلى تقديم إرشادات وقائية للمسافرين المتجهين إلى الخارج.

وأضافت الوكالة أن وزارة القوى العاملة ستشدد أيضا عمليات المراقبة الصحية للعمال المهاجرين القادمين حديثا من جنوب آسيا.

يذكر أن فيروس نيباه ينتقل بشكل رئيسي من خلال التعرض للخفافيش أو استهلاك عصارة النخيل أو الفواكه الملوثة بواسطة الخفافيش.

وأشارت الوكالة إلى أن برامج المراقبة الحيوية المستمرة التي ترصد تجمعات الخفافيش في سنغافورة منذ عام 2011 لم تسجل وجودا للفيروس في البلاد حتى الآن.

جدير بالذكر أن فيروس نيباه (Nipah virus) هو فيروس حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويعد من أخطر الفيروسات الناشئة بسبب ارتفاع معدل الوفيات وعدم توافر علاج أو لقاح معتمد حتى الآن.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة عام 1998 خلال تفش وبائي في ماليزيا، وانتقل حينها من الخنازير إلى البشر، قبل أن يسجل لاحقا في دول آسيوية أخرى، أبرزها بنغلادش والهند.

ويعتبر المصدر الطبيعي للفيروس هو خفافيش الفاكهة، المعروفة باسم الثعالب الطائرة، وهي تعيش في أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا، وتحمل الفيروس دون أن تمرض.

-خلا-