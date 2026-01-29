عدد المحطات الأساسية لشبكة الجيل الخامس بالصين يتجاوز 4.83 مليون في 2025

بكين في 29 يناير /وام/ أفادت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، بأن عدد المحطات الأساسية لشبكة الجيل الخامس في البلاد في نهاية 2025 بلغ 4 ملايين و838 ألف محطة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يعادل 34.4 محطة أساسية لكل 10.000 نسمة، وهو معدل يتجاوز هدف المخطط الوطني بمقدار 8.4 محطة.

وارتفع إجمالي حجم أعمال هذا القطاع، مقارنة بأسعار العام السابق، بنسبة 9.1% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات أعمال الاتصالات 1.75 تريليون يوان "حوالي 250.8 مليار دولار"، بزيادة قدرها 0.7%.

واستحوذت المجالات الناشئة من قبيل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات على 25.7% من إجمالي الإيرادات.

وفي مجال الابتكار التكنولوجي، تُشكل براءات الاختراع المعيارية الأساسية الصينية في مجال شبكات الجيل الخامس 42% من الإجمالي العالمي.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، ذكرت الوزارة ، أن الصين أتاحت الوصول إلى شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة بسرعة الجيجا بايت في كل محافظة، بالاضافة إلى تغطية شبكة الجيل الخامس لجميع المدن وأكثر من 95% من القرى الإدارية.

