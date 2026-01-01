هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تشارك بمعرض منظمة الجمارك العالمية 2026

أبوظبي في 29 يناير/وام/ تشارك هيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 الذي تستضيفه أبوظبي ويجمع ممثلي إدارات الجمارك والجهات ذات العلاقة من مختلف دول العالم للاطلاع على أحدث الحلول التقنية في العمل الجمركي.

تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي في إطار جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الجمركي وتنسيق السياسات والإجراءات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطور التقني وتيسير التجارة عبر الحدود.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الغافري، المدير التنفيذي للهيئة لوكالة أنباء الإمارات، أن استضافة دولة الإمارات معرض منظمة الجمارك العالمية تعكس مكانة الدولة ودورها في تنظيم الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا الشأن بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.

ووصف الحدث بأنه منصة مهمة يطلع من خلالها المختصين بمجالات العمل الجمركي على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع وتبادل الخبرات بين الجهات الجمركية المشاركة.

وأشار إلى أن الهيئة تُعد إحدى الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتُعنى باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وتعزيز منظومة العمل الجمركي المشترك.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في المؤتمر تأتي في إطار جهودها للتعريف بدورها ومهامها، لافتاً إلى أن الهيئة أُنشئت وفق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في عام 2021، وتعمل على تعزيز التكامل الجمركي بين الدول الأعضاء.

ونوه إلى أن من بين أبرز مهام الهيئة تبسيط وتسهيل إجراءات انتقال السلع بين دول مجلس التعاون، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية، إلى جانب دعم مشاريع التحول الرقمي.