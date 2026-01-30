"طرق وشرطة دبي" تكرمان الفائزين بجائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات

دبي في 29 يناير / وام / كرّم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات وسائقي دراجات التوصيل الفائزين في الدورة الثانية من جائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

شملت فئات الجائزة الشركات والسائقين والشركاء وفئة الشريك المتميّز وفازت شركة «إيلت زون لخدمات التوصيل» بالمركز الأول في فئة أفضل شركات توصيل الطلبات، وجاءت شركة «زون لخدمات توصيل الطلبات» في المركز الثاني، وشركة «زاجل للخدمات اللوجستية» في المركز الثالث.

وفي فئة أفضل شركات توصيل الطلبات عبر المنصات والتطبيقات، حصدت شركة «ديليفري هيرو طلبات دي.بي» المركز الأول، وحلت شركة «كريم لخدمات التوصيل» في المركز الثاني، وشركة «موتو بوي لتوصيل الطلبات» في المركز الثالث.

وشهد الحفل تكريم أفضل 200 سائق محترف خدموا القطاع، بعد مضاعفة العدد مقارنة بالدورة الأولى من الجائزة، بواقع 50 سائقاً في الفئة الذهبية، و60 في الفئة الفضية، و90 في الفئة البرونزية، إلى جانب رفع قيمة المكافأة بناءً على مستوى التميّز.

وحصدت «مجموعة ماجد الفطيم» جائزة فئة «الشريك المتميّز»، التي جرى استحداثها في هذه الدورة لتكريم الشريك الداعم لقطاع توصيل الطلبات، وذلك لمساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة عبر تحسين جودة الحياة والريادة في دعم سائقي القطاع، من خلال المساهمة في توفير أجهزة المياه لعدد من استراحات السائقين التابعة للهيئة وصيانتها بشكل دوري.

وقال معالي مطر الطاير إن جائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات، تمثّل إحدى الأدوات التنظيمية التي تعتمدها هيئة الطرق والمواصلات لترسيخ معايير السلامة والجودة والاستدامة في القطاعات التشغيلية سريعة النمو، مؤكداً أن قطاع توصيل الطلبات يشكّل اليوم ركيزة أساسية في منظومة النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي، ويتطلب حوكمة متقدمة توازن بين كفاءة الخدمة وحماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل، بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، على تطوير بيئة تشغيلية منظمة وآمنة لهذا القطاع، من خلال تشريعات مرنة، ومعايير مهنية واضحة، وبرامج تحفيزية تعزز الامتثال وتكافئ التميّز، بما يواكب النمو المتسارع للاقتصاد الحضري ويعزز ثقة المجتمع في خدمات التوصيل.

من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن السلامة المرورية تمثّل أحد المرتكزات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتأتي في صدارة أولويات العمل الشرطي، انسجاماً مع «استراتيجية دبي للسلامة المرورية» التي تهدف إلى خفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات المرورية، وتحقيق أعلى مستويات الأمان على طرق الإمارة.

وأشار معاليه إلى أن قطاع توصيل الطلبات، بما يشهده من نمو متسارع وانتشار واسع، يستدعي تطوير نماذج عمل تعزز الامتثال والرقابة والوعي، مؤكداً أن تكريم المتميزين في هذا القطاع يمثل تجسيداً عملياً لتوجهات شرطة دبي في تشجيع السلوك المروري الواعي، ودعم الشراكات المؤسسية لترسيخ بيئة نقل آمنة ومستدامة.