أسبوع دبي للموضة يستقطب نخبة من المشترين والمصممين العالميين

دبي في 29 يناير/وام/ يستقطب أسبوع دبي للموضة الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي خلال الفترة من الأول إلى السادس من فبرايرالمقبل نخبة من المصممين العالميين والمشترين من مختلف أنحاء العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية متنامية للموضة والأزياء.

ويعود مصمم الأزياء الهندي العالمي مانيش مالهوترا إلى منصات العرض في دبي خلال الأسبوع ليقدم العرض الختامي لموسم خريف وشتاء في خطوة تعكس المكانة المتنامية لدبي مركزا عالميا لصناعة الأزياء والابتكار الإبداعي.

وأكد مالهوترا أن مشاركته الجديدة تجسد التزامه بتوسيع حضوره في دبي باعتبارها ملتقى عالميا للمبدعين ومنصة للحوار الثقافي بين الشرق والغرب مشيرا إلى أن مجموعته العالمية تعكس سردية ثقافية معاصرة وحرفية عالية في التصميم.

من جهتها أكدت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم حي دبي للتصميم أن عودة مالهوترا للعام الثاني على التوالي تعكس الثقة المتزايدة من المصممين العالميين بأسبوع دبي للموضة باعتباره منصة دولية رائدة للتبادل الإبداعي.