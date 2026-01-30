بريطانيا والصين تطلقان شراكة إستراتيجية شاملة

بكين في 30 يناير /وام/ أطلقت المملكة المتحدة والصين شراكة إستراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات البريطانية في السوق الصينية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في بريطانيا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين؛ حيث اتفق الجانبان على توسيع الشراكات في قطاعات الخدمات الصحية والمالية والمهنية والقانونية، إضافةً إلى التعليم والتدريب، إلى جانب إجراء دراسة جدوى مشتركة لبحث التفاوض على اتفاقية ثنائية لتجارة الخدمات، بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل الشركات البريطانية في الصين.

وشملت الاتفاقات تخفيف الصين متطلبات التأشيرة للمواطنين البريطانيين للزيارات القصيرة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والصحة والأمن الغذائي والصناعات الرياضية، فضلًا عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

