اتفاق في "الشيوخ الأمريكي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي الوشيك

واشنطن في 31 يناير / وام / أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 71 صوتا مشروع قانون مالي يهدف إلى معالجة أزمة الإغلاق الحكومي، غير أن الحكومة ستواجه إغلاقا جزئيا يقتصر تأثيره الفعلي على عطلة نهاية الأسبوع، بسبب اختلاف نص المشروع عن نسخة مجلس النواب، الذي لن يتمكن من إجراء التصويت النهائي قبل يوم الاثنين.

وجاء هذا الإقرار نتيجة اتفاق سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين لتمرير خمسة بنود من الميزانية، مع تأجيل البت في مخصصات "وزارة الأمن الداخلي" لمفاوضات تستمر أسبوعين، استجابة لمطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك "آيس" بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص فدرالي في مينيابوليس.

