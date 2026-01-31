"بلو أوريجن" تعلق السياحة الفضائية عامين للتركيز على "مهمة القمر"

كاليفورنيا في 31 يناير / وام / أعلنت شركة "بلو أوريجن" الأمريكية للصناعات الفضائية، المملوكة للملياردير جيف بيزوس، عن تعليق رحلاتها السياحية إلى الفضاء لمدة لا تقل عن عامين، وذلك بهدف تخصيص جميع مواردها لتسريع تطوير التقنيات اللازمة لإرسال البشر إلى القمر.

وأفادت الشركة في بيان أن التوقف المؤقت لرحلات مركبة "نيو شيبرد" يأتي في إطار التزامها بدعم برنامج "أرتميس" التابع لوكالة "ناسا"، والذي يهدف لإعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود، بالإضافة إلى تأسيس وجود دائم هناك كخطوة أولية نحو استكشاف المريخ.

يشار إلى أن الشركة أطلقت أولى رحلاتها السياحية القصيرة في عام 2021، ومنذ ذلك الحين نقلت 98 شخصا في 38 رحلة.

