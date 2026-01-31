الصين تسجل فائضا تجاريا بـ 107 مليارات دولار في ديسمبر الماضي

بكين في 31 يناير / وام / حققت الصين فائضا إجماليا في ميزان تجارتها الخارجية للسلع والخدمات بلغ 107.2 مليار دولار أمريكي خلال ديسمبر الماضي، وذلك من إجمالي تبادل تجاري بلغ 5.28 تريليون يوان (حوالي 758 مليار دولار)، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وقاد قطاع السلع هذا الأداء بفائض قدره 853.3 مليار يوان، إذ تجاوزت الصادرات، التي بلغت 2.66 تريليون يوان، الواردات بشكل كبير، مما عوّض العجز في قطاع الخدمات الذي وصل إلى 96.6 مليار يوان بسبب ارتفاع واردات الخدمات مقارنة بالصادرات خلال الفترة نفسها.

-خلا-