طالب بن صقر: العلاقات الإماراتية الكويتية نموذج استثنائي للأخوة التاريخية

رأس الخيمة في 31 يناير / وام / أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن العلاقات الإماراتية الكويتية تعد نموذجا مميزا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية القائمة على أسس راسخة من الاحترام والتعاون المشترك، مشددا على أنها علاقات متأصلة ومتجذرة تاريخيا تربط القيادتين والشعبين الشقيقين بوشائج المودة والتفاهم والتوافق.

جاء ذلك خلال حضوره، أمس، الاحتفال الذي أقامه رجل الأعمال سيف عبدالله الحبسي في منطقة "سيح الأشقر" برأس الخيمة، تحت عنوان "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، وذلك احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي إن ما يجمع البلدين ليس مجرد تعاون رسمي فحسب، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التلاحم والمواقف المشتركة، لافتا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الاجتماعية في تعزيز جسور التواصل بين أبناء البلدين ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جهته، أكد رجل الأعمال سيف عبدالله الحبسي الحرص على التفاعل مع المبادرات المجتمعية والوطنية انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة في الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المناسبات تعزز أواصر القرب والتواصل وتجسد روح الأخوة الصادقة، وتمنى دوام التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

حضر الاحتفال الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار المسؤولين، والشخصيات ورجال الأعمال وأعيان البلاد والإعلاميين وأبناء القبائل وضيوف من دولة الكويت.

وتميزت أجواء الحفل بتقديم عدد من الفقرات التراثية التي شملت عروضا من الفنون الإماراتية والكويتية، والأهازيج واللوحات الفولكلورية، واختتمت بمشهد احتفالي بهيج أضاءت فيه الألعاب النارية سماء المناسبة.