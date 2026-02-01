مؤتمر "ISPOR" الإمارات يرسي معايير جديدة لسياسات الرعاية الصحية المبنية على الدليل

أبوظبي في الأول من فبراير / وام / استضافت أبوظبي أمس مؤتمر فرع الإمارات للجمعية الدولية لاقتصاديات وأبحاث النتائج الصحية "ISPOR UAE 2026"، الذي يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير سياسات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة في دولة الإمارات والمنطقة وذلك بهدف تعزيز التميز في أبحاث اقتصاديات الصحة وبحوث النتائج، بما يسهم في دعم وتحسين عملية اتخاذ القرار في السياسات الصحية بالدولة .

وانعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وبالشراكة الاستراتيجية مع دائرة الصحة – أبوظبي، مؤكداً المكانة المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة بوصفها منصة رائدة في مجال اقتصاديات الصحة وصياغة السياسات الصحية المبنية على الدليل العلمي والقيمة.

وأكدت الدكتورة نادية راشد المزروعي، رئيسة فرع الجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج "ISPOR" ورئيسة المؤتمر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر يمثل محطة تاريخية في تطوير السياسات الصحية القائمة على الدليل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت أن المؤتمر نجح في بناء منظومة متكاملة من التعاون، بمشاركة أكثر من 150 خبيراً دولياً وإقليمياً، وتحت إشراف لجنة علمية تضم أكثر من 100 خبير، وبمساندة شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمعرفيين، حيث جمع نخبة رفيعة المستوى من صناع القرار والجهات التنظيمية والممولة والباحثين، ضمن حوار علمي متقدم ركّز على الانتقال من "الدليل" إلى "القيمة" في منظومة الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن من أبرز محطات البرنامج انعقاد قمة "كبار صانعي السياسات"، التي وفرت منصة حصرية لمواءمة الرؤى حول مستقبل الرعاية الصحية القائمة على القيمة، وربط اقتصاديات الصحة باتخاذ القرار الاستراتيجي بما يدعم استدامة الأنظمة الصحية.

وقالت إن نجاح المؤتمر لا يُقاس فقط بما طُرح من نقاشات علمية متخصصة، بل بما أُطلق من شراكات عملية وتحالفات استراتيجية سيكون لها أثر طويل المدى في دعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة إقليمية وعالمية رائدة في اقتصاديات الصحة وتقييم التقنيات الصحية.

وشهد مؤتمر "ISPOR" الإمارات توقيع 9 مذكرات تفاهم استراتيجية، تمثل خطوة عملية لتمكين فرع الإمارات للجمعية الدولية لاقتصاديات وأبحاث النتائج الصحية من أداء دور قيادي في دعم سياسات صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، قائمة على البحث العلمي والبيانات الواقعية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2031، عبر تعزيز الرعاية الصحية القائمة على القيمة، وكفاءة الإنفاق، وضمان وصول المرضى إلى علاجات مبنية على الدليل.