مشاركة واسعة في فعاليات المجلس الثقافي الإماراتي الهندي بالفجيرة

الفجيرة في الأول من فبراير /وام/ نظمت وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والشركاء الاستراتيجيين أولى فعاليات المجلس الثقافي الإماراتي الهندي، بالفجيرة أمس، بمنطقة الحيل، واستقطبت الآلاف من أبناء الجالية الهندية.

تضمن الحدث فعاليات رياضية متنوعة ، شملت أنشطة ومسابقات القوس والسهم، والرماية بالليزر والألعاب الشعبية.

وشارك النادي الاجتماعي الهندي بالفجيرة بفعاليات الفلكلور التراثي الهندي، كما قدم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة مجموعة من الفحوصات الطبية بمشاركة مستشفى الشرق والمراكز الصحية الخاصة.

وأسهمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم تطعيمات مجانية للمشاركين، في إطار المبادرات الرامية لدمج الرياضة بالتراث الثقافي وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب، فيما أسهمت شركة الفجيرة الوطنية بجهود فعالة في دعم الفعالية.

وأشاد سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بنجاح الفعاليات، والمشاركة الواسعة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور الرياضة في تمتين أواصر الصداقة بين الشعوب، وترسيخ الروابط .

وأثنى على الجهود الكبيرة والدعم المتواصل من وزارة الرياضة لتنفيذ المبادرات المجتمعية المتنوعة، مشيرا إلى جهود الشركاء في نجاح الحدث، لاسيما وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكافة الدوائر الرسمية في إمارة الفجيرة، آملا تنظيم المزيد من الفعاليات المشابهة في الفترة المقبلة بعدد من مناطق الدولة.