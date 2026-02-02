بتوجيهات أحمد بن محمد .. نادي دبي للصحافة ينظم الحفل الإعلامي الإماراتي-الكويتي بالكويت

الكويت في 2 فبراير/ وام/ تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام نظم نادي دبي للصحافة اليوم في دولة الكويت الشقيقة "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي"، وذلك في فندق والدورف أستوريا، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والفنانين والمنتجين والمثقفين من البلدين، ضمن برنامج يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الإعلامي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

تضمن الحفل جلسة شبابية بعنوان "الإعلام وصوت الشباب | الإمارات والكويت"، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للإنتاج المشترك بين مؤسسة دبي للإعلام ووزارة الإعلام في دولة الكويت - تلفزيون الكويت، وحفل عشاء وفعاليات فنية وإعلامية تعكس روح الأخوة بين البلدين.

وهنأت سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، خلال كلمتها الافتتاحية، القيادة والشعب الكويتي باليوم الوطني وذكرى التحرير، مؤكدة أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب جميع الإماراتيين، وأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤمن بأن الكويت ليست دولة شقيقة فحسب، بل بيتا قريبا وذاكرة مشتركة ومواقف تاريخية راسخة.

وأكدت سعادتها، أن عبارة "الإمارات والكويت إخوة للأبد" ليست شعاراً إعلامياً، بل تجسيدا لمسيرة طويلة من المحبة والصدق والوفاء، مستذكرةً انطلاقة أول بث تلفزيوني رسمي من دبي عام 1969، والذي شكل محطة فارقة في مسيرة الإعلام الخليجي، التقى فيها الطموح الإماراتي مع الخبرة الكويتية في وحدة خليجية صادقة.

وأشارت سعادتها، إلى أن نادي دبي للصحافة أسس علاقات تعاون وثيقة مع مجتمع الإعلام والصحافة الكويتي على مدار أكثر من 25 عاماً، ولهما مشاركات مميزة في مختلف المناسبات الكبرى التي ينظمها النادي، لاسيما ضمن قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي السنوي الأكبر على مستوى العالم العربي.

وقالت سعادتها، نحتفل اليوم باليوبيل الفضي لجائزة الصحافة العربية، بعد مرور 25 عاماً على تأسيس الجائزة برؤية وبتوجيهات راعي الصحافة والصحفيين صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.. معربة عن تقديرها لإسهامات الصحافيين والمفكرين الكويتيين الذي كرمتهم الجائزة على مدار سنوات متعاقبة تقديراً لإسهاماتهم المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي.

واختتمت سعادتها كلمتها بالتأكيد على أن ما يجمع الإمارات والكويت ليس احتفالاً عابراً، بل تاريخاً مشتركاً وحاضراً متكاملاً ومستقبلاً يُصنع معاً، مشددة على أن الإمارات لا تنسى من وقف معها وشاركها الطريق منذ البداية وقالت : "معاً بدأنا… ومعاً سنبقى".

كما ألقى معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة ووزير الاعلام والثقافة بالإنابة الكلمة الرسمية للحفل، وأكد أن اللقاء الإعلامي الإماراتي الكويتي يعكس عمق الروابط الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون المشترك والتفاهم المتبادل وهو ما يعكس المكانة التي يحظى بها الإعلام كأداة فاعلة في تعزيز التواصل، وترسيخ القيم المشتركة، وبناء جسور التقارب بين الشعوب.

وقال معاليه خلال الحدث: "يمثل هذا اللقاء محطة مهمة في مسار التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، حيث يفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات، وتكامل الجهود، وتطوير المحتوى الإعلامي المشترك، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، ويعزز المهنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.. لافتاً إلى أن اللقاء الإعلامي الإماراتي الكويتي يشكل نموذجاً للتعاون البناء الذي يعزز وحدة الصف ويؤكد أن الإعلام سيبقى رافداً أساسياً لدعم العلاقات الأخوية وصناعة الوعي والمساهمة في إبراز منجزات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وطموحاتها المستقبلية.

وأثنى معالي وزير الإعلام بالإنابة، على جهود نادي دبي للصحافة في تنظيم هذا اللقاء.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الكويت والإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

تضمن الحفل أوبريتا غنائيا مميزا يجسّد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت.

وعبّر الأوبريت، من خلال لوحة فنية وغنائية وطنية، عن مشاعر المحبة والاعتزاز المتبادل، مسلطاً الضوء على القيم المشتركة وروابط المصير الواحد بين الشعبين الشقيقين.

جاء هذا العمل الفني ليؤكد متانة العلاقات الثنائية، وليعكس روح التعاون والتضامن التي تجمع البلدين، في مشهد احتفالي يعكس الثقافة الخليجية الأصيلة ويجسّد معاني الوحدة والانتماء.

جدير بالذكر أن الوفد الإماراتي المشارك ضم أكثر من 100 من القيادات والرموز الإعلامية في دولة الإمارات، ونخبة من الفنانين والمنتجين وقيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيفاً من الكُتّاب، والصحفيين، وصُنّاع المحتوى، والمؤثرين.

ويضم الحدث نخبة من أهم القيادات الإعلامية والصحافية وأبرز الكتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي في دولة الكويت.