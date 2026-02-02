تراجع أسعار الذهب

نيوريورك في 2 فبراير/ وام/ واصل الذهب انخفاضه اليوم "الاثنين"، متأثرا بارتفاع الدولار، حيث انخفض في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4793.97 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش.
وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولار يوم "الخميس" الماضي ، فيما زدات العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبرايرالجاري 1.6% إلى 4818.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 85.98 دولار للأوقية، كما كانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولار يوم "الخميس" الماضي.
وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2 % إلى 2120.05 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، فيما انخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولار.
- خلا -