الألماني شوت يتقدم إلى "التوب 10" في السباق إلى دبي للجولف

دبي في 2 فبراير/ وام/ انضم الألماني فريدي شوت إلى قائمة العشرة الأوائل "التوب 10"، في تصنيف "السباق إلى دبي" الصادر اليوم، بعد تتويجه بأول ألقابه في جولة "دي بي ورلد" للجولف، إثر فوزه ببطولة "بابكو إنرجيز البحرين" التي اختتمت أمس، وأقيمت ضمن بطولات "السلسلة الدولية" هذا الموسم.

وجاء تتويج شوت في النسخة الثالثة من بطولة البحرين، بعد منافسة قوية بمشاركة 138 لاعباً من 28 دولة، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 2.75 مليون دولار.

وحسم شوت "24 عاماً" اللقب بعد تفوقه في جولتين فاصلتين على الأسكتلندي كالوم هيل والأميركي باتريك ريد، عقب تساويهم برصيد 17 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة الأخيرة. وأنهى اللاعب الألماني الجولات الأربع بمجموع ضربات 65 و67 و70 و69.

وبفضل هذا الفوز حصد شوت 585 نقطة، ليتقدم أكثر من 100 مركز ويحتل المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 638 نقطة، كما نال جائزة مالية قدرها 484 ألف دولار أميركي، في مشاركته رقم 91 في بطولات الجولة، والثانية له في هذه البطولة، محققاً أول ألقابه في جولة "دي بي ورلد".

ويمثل هذا الانتصار الفوز رقم 73 للاعبي ألمانيا في تاريخ الجولة، والأول منذ تتويج نيكولاي فون بلقب بطولة النمسا المفتوحة في يونيو 2025.

واستفاد كالوم هيل من حلوله ثانياً بعد خروجه في الجولة الفاصلة الثانية، ليتقدم إلى المركز 16 في التصنيف برصيد 371 نقطة.

أما باتريك ريد، الذي خرج من الجولة الفاصلة الأولى، فحافظ على المركز الثاني في «السباق إلى دبي» بعدما عزز رصيده إلى 1674 نقطة، مستفيداً من تتويجه الأسبوع الماضي بلقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، أولى بطولات الموسم ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة.

وتعد بطولة البحرين الثالثة ضمن "السلسلة الدولية" التي تضم 7 بطولات تقام في خمس دول عبر قارتين، بعدما انطلقت في دولة الإمارات، وتتواصل في قطر وكينيا وجنوب أفريقيا.

ووفق روزنامة الموسم الجديد لـ"السباق إلى دبي"، يقام ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة حول العالم، على أن تستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في «ياس لينكس» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.