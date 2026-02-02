"الإمارات للدراجات" يتألق في طواف العلا وتشالنج مايوركا

الرياض - مدريد في 2 فبراير/ وام/ واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية حضوره القوي على الساحة الدولية، بعدما تُوّج السويسري جان كريستن بلقب طواف العلا، فيما واصل البرتغالي أنطونيو مورغادو عروضه المميزة في سباقات تشالنج مايوركا بإسبانيا.

ففي طواف العلا أمس، انتزع كريستن الفوز بالمرحلة الخامسة واللقب العام للسباق، رغم دخوله اليوم الختامي متأخرًا بفارق 33 ثانية عن الصدارة، فيما نجح الدراج البالغ 21 عامًا في تعويض الفارق عبر هجوم فردي قبل أقل من 10 كيلومترات على خط النهاية، ليعبر أولًا بزمن 3:36:05 ساعة، متقدمًا بفارق 32 ثانية على أقرب منافسيه في الترتيب العام.

وصعد دراجان من فريق الإمارات - إكس آر جي إلى منصة التتويج في المرحلة نفسها، حيث حلّ إيغور أرييتا ثالثًا في المرحلة بفارق 32 ثانية، كما أحرز المركز الثالث في الترتيب العام النهائي بفارق 21 ثانية، فيما جاء الفريق في صدارة الترتيب العام للفرق.

واحتل كيفن فيرميركه المركز الثامن في المرحلة بفارق 39 ثانية، والمركز الحادي عشر في الترتيب العام بالفارق ذاته.

وفي إسبانيا أمس أيضا، واصل أنطونيو مورغادو تألقه ضمن سباقات تشالنج مايوركا، بعدما أنهى سباق تروفيو أندراتش- بولينسا في المركز الرابع بزمن 2:58:34 ساعة، وهو نفس توقيت الفائز البلجيكي ريمكو إيفينيبول "ريد بُل - بورا - هانسغروهي"، وكان مورغادو قد حلّ وصيفًا لإيفينيبول في سباق تروفيو سيرا ترامونتانا، بعد فوزه مطلع الأسبوع بسباق تروفيو كالفيا، ليؤكد ثبات مستواه في مختلف السباقات.

وبهذه النتائج، يواصل فريق الإمارات - إكس آر جي انطلاقته القوية في الموسم الجديد، محققًا حضورًا لافتًا على منصات التتويج في أكثر من سباق دولي.