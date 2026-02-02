معدل البطالة في إيطاليا ينخفض إلى 5.6% خلال ديسمبر

روما في 2 فبراير/ وام/ تراجع معدل البطالة في إيطاليا إلى 5.6% خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات الإحصائية خلال عام 2004، مسجلا انخفاضا قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية "أنسامد" عن بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، أن معدل البطالة سجل انخفاضًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الرقم القياسي السابق البالغ 5.7%، والذي سُجل في شهر نوفمبر الماضي.

وذكرت الوكالة أن عدد من يشغلون وظائف في سوق العمل بلغ 24.1 مليون شخص خلال شهر ديسمبر، بانخفاض طفيف قدره 20 ألفًا مقارنة بنوفمبر، لكنه أعلى بمقدار 62 ألفا مقارنة بديسمبر من العام السابق، وفي المقابل، تراجع معدل التوظيف إلى 62.5% بانخفاض 0.1 نقطة.

