أسبوع دبي للموضة ينطلق من ميلانو إلى دبي بعرض عالمي لألبرتا فيرّيتي

دبي في 2 فبراير/ وام / ينظّم حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع الرائدة في المنطقة والتابعة لمجموعة "تيكوم"، ومجلس الأزياء العربي أسبوع دبي للموضة خلال الفترة من 1 حتى 6 فبراير الحالي والذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة على ساحة الموضة العالمية.

ويستقطب الحدث الذي انطلق الليلة الماضية بعرض افتتاحي حمل توقيع دار الأزياء الإيطالية "ألبرتا فيرّيتي" التي دشنت موسم خريف وشتاء 2026 - 2027 من خلال عرضها الأول في المنطقة مقدمة مجموعة بعنوان "بورتريه أوف إيه ليدي».. نخبة عالمية وإقليمية رائدة من المصمّمين وروّاد القطاع في خطوة تعكس الحضور المتنامي لدبي على خارطة الموضة العالمية.

وانتقل العرض مباشرة من ميلانو إلى دبي ليؤكد مكانة الحدث منصة دولية للتبادل الثقافي والإبداعي حيث مزجت المجموعة بين الحرفية الإيطالية الرفيعة وروح المرأة المعاصرة وقدّم المصمم لورينزو سيرافيني رؤية تستلهم قوة المرأة في الحقبة الفيكتورية بلمسات حديثة تبرز الثقة والطموح والاناقة.