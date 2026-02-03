ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2% في يناير

سيئول في 3 فبراير/ وام/ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بأبطأ وتيرة له خلال 5 أشهر في يناير الماضي، ويعزي ذلك جزئيا إلى استقرار أسعار المنتجات البترولية، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم "الثلاثاء" عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، زاد بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ويمثل هذا أقل زيادة على أساس سنوي منذ أغسطس عندما ارتفع المؤشر بنسبة 1.7%، وفق الوزارة.

وأضافت الوكالة أن التضخم ظل أعلى من هدف بنك كوريا البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية من سبتمبر إلى ديسمبر.

وعزت الوزارة تباطؤ النمو خلال الشهر الماضي بشكل أساسي إلى أسعار المنتجات البترولية التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق.

وقالت إن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال يناير الماضي.

