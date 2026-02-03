فريق الشارقة بطل مسابقة السكتون صحون فئة السيدات ضمن "بطولة الرماية"

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ تُوِّج فريق الشارقة بلقب مسابقة السكتون صحون - فئة السيدات، التي جاءت ضمن منافسات البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية، والمقامة على ميدان نادي الريف للرماية في أبوظبي.

وجاء تتويج فريق الشارقة بالمركز الأول بعد صراع قوي مع فريق النخبة، الذي حلّ في المركز الثاني، بينما حصل فريق أبو مريخة على المركز الثالث.

وشهدت المسابقة مشاركة ثمانية فرق، بواقع خمس راميات في كل فريق، قدّمن مستويات فنية مميزة، وأظهرن تنافسًا قويًا يعكس تنامي الحضور النسائي في رياضة الرماية.

وأعربت لاعبات فريق الشارقة عن سعادتهن بالتتويج، مؤكدات أن الفوز جاء ثمرة للاستعداد الجيد والعمل الجماعي والتركيز العالي طوال مراحل المنافسة.

من جانبها، أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الفني المتقدم الذي شهدته مسابقة السكتون صحون للبطولة النسائية، مؤكدة أن هذه المنافسات تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير رياضة الرماية النسائية، وتنسجم مع أهداف البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور المرأة في المنافسات الرياضية المتخصصة.