علي المري: "مؤشر المدن العربية للثقافة" منصة لدعم صناع القرار وتعزيز التنمية المستدامة

دبي في 3 فبراير/ وام/ أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تسعى دائما لتقديم الأدوات المعرفية التي تسهم في دعم استشراف المستقبل في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال إعلان سعادته، من منصة القمة العالمية للحكومات، عن إطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع "اليونسكو"، "مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية"، وهو تقرير بحثي رائد يهدف إلى قياس مستوى تطور المدن العربية في هذا القطاع الحيوي.

وقال سعادة المري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": " يسعدنا اليوم مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات للإعلان عن هذه المبادرة التي تقيس مدى اهتمام المدن العربية بالثقافة والصناعات الإبداعية، إذ نؤمن بأن للثقافة اليوم مردودا مباشرا على الجوانب الاقتصادية والسياحية، كما تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدننا العربية".

وأوضح أن المؤشر يعتمد في منهجيته على البيانات والمعايير المعتمدة عالميا من قبل منظمة "اليونسكو"، مع مراعاة الخصوصية والطابع العربي في التحليل، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في توفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في المدن العربية لتطوير العمل الثقافي، بما يتماشى مع رسالة القمة العالمية للحكومات في دعم الحكومات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وكشف سعادة الرئيس التنفيذي عن الخطط التشغيلية للمؤشر، موضحا أن النسخة الأولى ستصدر في العام المقبل بمشاركة تقديرية تشمل عشر مدن عربية، على أن تشهد النسخ اللاحقة زيادة في عدد المدن المشاركة، إلى جانب تطوير المعايير والبيانات بشكل سنوي.

وأشار إلى أن الأثر المتوقع للمؤشر يتمثل في بناء وعي مؤسسي بأهمية التقرير وتعزيز التنافسية الإيجابية بين المدن العربية.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن هذا التقرير يشكل مساهمة فعلية من الكلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الوطن العربي، من خلال التركيز على الثقافة والصناعات الإبداعية بوصفها ركيزة أساسية لبناء المستقبل.