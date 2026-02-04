كوريا تعزز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي

دبي 3 فبراير/ وام/ أكد معالي مون يونغ ليم، نائب رئيس المجلس الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في جمهورية كوريا، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة محورية في استراتيجية بلاده التنموية، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، ما أسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام مدعوماً بقيادة حكومية قوية في البلدين.

وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي أسهم في تغيير النظرة التقليدية إلى كفاءة الحكومات، حيث باتت الإدارات العامة أكثر فاعلية بفضل التكنولوجيا، ما أتاح تطوير أنظمة أقوى لتقديم الخدمات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية بصورة أفضل، الأمر الذي يستدعي اضطلاع الحكومات بدور أكبر في قيادة المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق.

وقال إن الحكومة الكورية، منذ بدء الإدارة الحالية مهامها في يونيو من العام الماضي، تعمل على دعم نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وتسعى إلى ترسيخ مكانة كوريا كإحدى القوى العالمية البارزة في هذا المجال، استناداً إلى خبرتها الطويلة في مسيرة التنمية التي تقودها الحكومة.

وأضاف أن المجلس الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، يؤدي دور الجهة الوطنية الوحيدة المشرفة على تنسيق سياسات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، والمشاركة في عمليات صنع القرار ذات الصلة.

وأوضح أن الحكومة الكورية تركز حالياً على تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق اعتماده في القطاعات الصناعية والخدمات العامة والدفاع الوطني، في إطار انتقال شامل نحو مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي.

وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ومراعاة الجوانب الأخلاقية المرتبطة به، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة والقمة العالمية للحكومات في توفير منصة دولية مهمة لمناقشة التحولات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في هذا المجال.