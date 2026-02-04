الأمم المتحدة تحذر : الأزمة الإنسانية في السودان دخلت مرحلة كارثية

نيويورك في 4 فبراير/وام/ قالت الأمم المتحدة إن الأزمة الإنسانية المروعة في السودان دخلت مرحلة كارثية بعد أكثر من ألف يوم على اندلاع النزاع، وفي ظل تفاقم المجاعة، وتزايد أعداد النازحين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، لا سيما النساء والفتيات.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة سيفان دوجاريك، مشيرا الى موقف الأمين العام للأمم المتحدة مع اقتراب الحرب من عامها الثالث، على ضرورة التحرك العاجل لإسكات البنادق وفتح مسار جاد نحو السلام.

وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود الحوار الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تشمل نزع السلاح من المناطق الرئيسية، وتوسيع نطاق إيصال المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف المتحدث الرسمي عن مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية توم فليتشر، في وقت سابق من اليوم "الثلاثاء"، في فعالية استضافتها الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، ركزت على حشد الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان.

ونوه الى فليتشر وصف خلال هذه الفعالية، الأزمة في السودان بأنها "طويلة للغاية وقاسية بشكل غير مقبول"

