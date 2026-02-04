دبي لكرة السلة يفوز على أوليمبياكوس في الدوري الأوروبي

دبي في 4 فبراير/ وام/ حقق فريق نادي دبي لكرة السلة، فوزا على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة 108 -98 في المباراة التي جمعت بينهما الليلة "الثلاثاء" على صالة كوكاكولا أرينا بدبي ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ).

ونجح فريق دبي في فرض سيطرته على مجريات اللقاء في معظم فتراته أمام أحد أبرز فرق البطولة والذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام، ملحقا به الخسارة التاسعة مقابل 16 فوزا. وبهذا الانتصار رفع دبي رصيده إلى 12 فوزا مقابل 14 خسارة.

ويستعد دبي لكرة السلة لمواجهة أخرى يوم الخميس عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني.