الذهب يقفز أكثر من 2% ويتخطى حاجز 5000 دولار للأوقية

نيويورك في 4 فبراير/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2 %، اليوم "الأربعاء"، مواصلة أفضل أداء لها منذ 2008 في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 5044.74 دولار للأوقية عند الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 5.‌9% أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008، فيما كان قد بلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم "الخميس" الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل 2.7 % إلى 5067 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 86.92 دولار للأوقية، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 121.64 دولار يوم الخميس.

وصعد ‌سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.3% إلى 2260.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق ⁠عند 2918.80 دولار في 26 يناير، وزاد سعر البلاديوم 3% تقريبا إلى 1782.85 دولار.

