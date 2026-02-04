فريق الشارقة بطل نهائي مسدس إسقاط الصحون للسيدات ضمن "بطولة الرماية"

أبوظبي في 4 فبراير/ وام/ تُوِّج فريق الشارقة بلقب نهائي مسدس إسقاط الصحون للسيدات، ضمن منافسات البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية، التي أُقيمت في نادي الريف للرماية بالعاصمة أبوظبي.

وجاء تتويج فريق الشارقة بالمركز الأول بعد أداء متميز في المشهد الختامي، حيث حسم الفريق الشوط الأول بزمن بلغ 16 ثانية، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني بزمن أسرع وصل إلى 15 ثانية، ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وشارك في مسابقة مسدس الصحون للسيدات 16 فريقاً بواقع 48 رامية، حيث شهدت الأدوار التمهيدية تنافساً قوياً ومستويات فنية متقاربة بين الفرق المشاركة.

وأسفرت نتائج النهائي عن حصول فريق بينونة على المركز الثاني، فيما حلّ فريق الريف الغربي في المركز الثالث.

وأعربت لاعبات فريق الشارقة عن سعادتهن الكبيرة بالتتويج باللقب، مؤكدات أن الفوز جاء نتيجة للإعداد الجيد والعمل الجماعي.

وأهدت لاعبات الفريق الفوز لإدارة الفريق ولكل من دعمهن خلال فترة الإعداد، مؤكدة أن البطولة تمثل منصة مهمة لتطوير الرماية النسائية وصقل المهارات واكتساب الخبرات.

وتواصل البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات المتخصصة في رياضة الرماية على مستوى الدولة، وتسهم في دعم مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المنافسات الرياضية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.