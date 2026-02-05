" أكاديمية الشارقة لعلوم الفلك" : الأربعاء 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيا

الشارقة في 4 فبراير/وام/ رجحت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة استنادًا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها مختصوها أن تكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هجرية

يوم الخميس الموافق 19 فبراير الجاري للدول التي تعتمد الرؤية بالعين المجردة، فيما قد تعتمد بعض الدول الإسلامية يوم الأربعاء 18 فبراير الجاري غرةً للشهر الفضيل استنادًا إلى الحسابات الفلكية دون اشتراط الرؤية.

وقالت الأكاديمية في بيان لها إن رؤية هلال الشهر الفضيل مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري غير ممكنة، سواء بالعين المجردة أو عبر استخدام الأجهزة الفلكية الدقيقة، وذلك في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ومعظم مناطق العالم الإسلامي.

وأوضحت أن مساء يوم الأربعاء 18 فبراير الجاري، سيكون عمر الهلال وفق الحساب المركزي أكثر من 26 ساعة، وبارتفاع يقارب 12 درجة و21 دقيقة قوسية، وهي ظروف فلكية مناسبة للرؤية البصرية في حال صفاء الأجواء، في حين يبلغ عمر الهلال وفق الحسابات السطحية لمدينة الشارقة 24 ساعة و23 دقيقة، وبارتفاع يصل إلى 12 درجة ونصف.

وأفادت الأكاديمية بأن القمر يصل إلى نقطة الاقتران المركزي مع الشمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري عند الساعة 12:01 ظهرًا بالتوقيت العالمي، الموافق 16:01 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما يحدث الاقتران السطحي بين القمر والشمس في اليوم ذاته ولمدينة الشارقة عند الساعة 13:52 ظهرًا بالتوقيت العالمي، أي 17:52 بالتوقيت المحلي.

ونوهت إلى أن عمر الهلال عند غروب شمس يوم الثلاثاء، اعتمادًا على الاقتران المركزي، يبلغ ساعتين و14 دقيقة فقط، مع الإشارة إلى أن مركز القمر يغرب قبل غروب قرص الشمس الكامل بثوانٍ قليلة، بينما يبلغ عمر الهلال وفق الحسابات السطحية الخاصة بمدينة الشارقة نحو 22 دقيقة.