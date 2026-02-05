"إكسبوجر 2026" يتيح لأطفال الشارقة التعرف على العالم عبرلغة الصورة

الشارقة في 4 فبراير / وام / شهدت فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2026" اليوم جلسة تفاعلية بعنوان "صور من خلال عيون الأطفال" استضافت فيها منصة حضارة وفد مجلس شورى أطفال الشارقة بهدف تمكينهم من مناقشة الصورة بوصفها لغة بصرية للتعبير عن الذات والتواصل الإنساني وأداة لفهم العالم والتعرف على الثقافات.

شارك في الجلسة حميد حسين الزعابي رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة وعابدة أحمد نائب الرئيس وريم النقبي أمين السر إلى جانب عدد من أعضاء المجلس - جوري جاسم و خالد النقبي و ميثاء المزروعي ومحمد سالم المزروعي.

وأكد حميد حسين الزعابي أن اكسبوجر أصبح منصة تعليمية ملهمة وشاملة معرباً عن سعادته بإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة للتعبير عن أنفسهم في جلسة تشكّل عدستهم الخاصة التي تروي العالم كما يرونه بعيونهم والتعبير عن أفكارهم وأحلامهم وطرح آرائهم والمشاركة في بناء مجتمعهم الذي يعتزون بالانتماء له برؤية القيادة الحكيمة التي علمتهم أن الطموح لا حدود له.

وقدّمت الجلسة الأطفال بوصفهم صنّاعًا للمعنى ومفسّرين للصورة لا مجرد متلقّين لها في طرحٍ يعكس نضجًا في قراءة السرد البصري ويعزّز المشاركة الفاعلة للأجيال الجديدة في النقاشات الهامة.

وناقشت عابدة أحمد دور الصورة لغة للتعبير مشيرة إلى أن الصورة تتكلم جميع لغات العالم ولا تحتاج إلى ترجمة وشرح طويل لأنها ترتبط بالسمات المشتركة بين جميع البشر وأكدت أن كل إنسان يقرأ الصورة بطريقته الخاصة وفق تجربته وعمره وثقافته.

من جانبها سلطت ريم النقبي الضوء على قدرة الصورة على نقل الأحاسيس والمشاعر للمشاهدين مباشرة مشيرة إلى أن وراء كل صورة شعورا مهما أوفرحة أو حزنا أوحماسا أو فضولا وأكدت أن الصور تعبر عن إحساس الإنسان وتروي قصصاً فريدة.

و ناقش كلٌّ من خالد النقبي وجوري جاسم في محور "دور الصورة في بناء الهوية الوطنية والقيم: كيف تحكي الصورة عن بلدنا وتاريخ أجدادنا دون أن نكتب حرفاً واحداً" و كيف يمكن للصورة أن تكون لغة قوية يعبّر فيها الأطفال عن هويتهم ويكتشفون العالم من حولهم بطريقة تفاعلية وممتعة.

وتناول كلٌّ من ميثاء ومحمد المزروعي محور "دور الصورة في تنمية الخيال والإبداع واكتشاف العالم.. كيف تساعدنا الصورة على تخيل أشياء جديدة أو أماكن لم نرها من قبل" وعرضا مجموعة من الصور تبين علاقة الصورة بالخيال.

وعبر رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة عن الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى المجلس الذي يشكل منصة تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وآرائهم المؤثرة موجهاً الشكر إلى "اكسبوجر" على إيمانه بأن الصورة تعكس فكر الطفل وإبداعه.