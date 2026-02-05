"الاتصالات والحكومة الرقمية: الإمارات تنقل خبراتها في التحول الرقمي إلى العالم

دبي في 4 فبراير /وام/ وقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتفاقية تعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لتطوير قدرات الحكومات الرقمية على المستوى العالمي ضمن مشروع يمتد خمس سنوات وينفذ على ثلاث مراحل رئيسية.

وقالت منال العفاد مدير التبني والتمكين الرقمي في الهيئة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي إن المرحلة الأولى من المشروع تركز على بيئة التجارب الرقمية لتطوير وتنفيذ الابتكارات في مجال التحول الرقمي مؤكدة أن التجارب التطبيقية في هذه المرحلة تشمل دولا عربية منها الأردن ولبنان وتونس مع الاستفادة من الممارسات التجريبية الناجحة لتعزيز الابتكار الرقمي.

وأوضحت أن المرحلة الثانية تتعلق بقاعدة البيانات والمعلومات بينما تركز المرحلة الثالثة على تطوير منهجيات تقييم الأداء للحكومات الرقمية المحلية على مستوى العالم بما يضمن قياس التقدم وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الكفاءة الرقمية.

وأضافت العفاد أن هذا المشروع يعكس التزام دولة الإمارات بنقل المعرفة الرقمية إلى الخارج دعما للحكومات حول العالم بما يسهم في نشر وبناء القدرات الرقمية في الدول العربية والدول الأخرى.

وأشارت إلى أن دور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يتمثل في قيادة تطوير قدرات الحكومات العربية ودعم تحولها الرقمي في مختلف المجالات واصفة المشروع بأنه خطوة استراتيجية لتعزيز الابتكار الرقمي ونشر أفضل الممارسات عالميا.