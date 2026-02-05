الفجيرة تستضيف بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بمشاركة 93 دولة

الفجيرة في 4 فبراير /وام/ تستضيف الفجيرة بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري بمشاركة 93 دولة في واحدة من أكبر وأقوى نسخ الدوري العالمي لشباب الكاراتيه.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رفع درجة الجاهزية لضمان خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية وفنية، بما ينسجم مع السمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها هذه الجولة الدولية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه والمنسق العام للبطولة، إن نسخة الفجيرة المرتقبة تحظى بزخم كبيرواهتمام عالمي في ظل رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للألعاب الفردية مشيرا إلى مشاركة 450 شخصا من فرق العمل و250 متطوعاً من الجنسين، في صورة تعكس روح العمل الجماعي.

وأكد أن الدوري العالمي لشباب الكاراتيه "يوث ليج" بالفجيرة الذي يقام وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3000 فرد من مختلف أنحاء العالم يمثل أحد أبرز الأحداث الرياضية في رياضة الكاراتيه خلال العام الجاري، لما يوفره من منصة تنافسية عالية المستوى، ويعزز في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.