الإمارات عضوا في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي

نيويورك في 4 فبراير/وام/ أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تقديمه قائمة إلى الجمعية العامة تضم 40 خبيرا دوليا بارزا من مختلف مناطق العالم من بينهم تُقى الهنائي من دولة الإمارات تمهيدا لتشكيل اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة وصفها بالحاسمة لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية جمعاء.

وأوضح غوتيريش في تصريحات أدلى بها اليوم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، أن إنشاء هذه اللجنة إنما يأتي استجابة مباشرة للتكليف الصادر عن الدول الأعضاء ضمن "ميثاق المستقبل"، الهادف إلى تعزيز الحلول متعددة الأطراف للتقنيات الناشئة التي باتت تعيد تشكيل مختلف جوانب الحياة الإنسانية.

وأوضح أن اللجنة ستكون أول هيئة علمية عالمية مستقلة بالكامل تعنى بسد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقييم آثاره الحقيقية على الاقتصادات والمجتمعات، مشددا على الحاجة إلى هذا الإطار العلمي أكثر من أي وقت مضى في ظل التسارع غير المسبوق لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة الضوء، ولا تستطيع أي دولة بمفردها رؤية الصورة الكاملة لهذا المجال، وشدد على ضرورة التوصل إلى فهم مشترك لوضع ضوابط فعالة، وتشجيع الابتكار من أجل الصالح العام، وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار إلى أن اللجنة المقترحة ستسهم في التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، وبين العلم الرصين والمحتوى غير الموثوق، وستوفر مرجعا موثوقً ومحايدا، في وقت بات فيه الفهم الدقيق للذكاء الاصطناعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأوضح أن اختيار أعضاء اللجنة جاء عقب دعوة عالمية مفتوحة تلقت أكثر من 2600 طلب ترشح وتضم القائمة المقترحة خبراء يتمتعون بخبرات عميقة في مجالات متعددة، من بينها تعلم الآلة، وحوكمة البيانات، والصحة العامة، والأمن السيبراني، ونمو الطفل، وحقوق الإنسان.

وأكد أن جميع الأعضاء سيعملون بصفتهم الشخصية، وباستقلال تام عن أي حكومة أو شركة أو مؤسسة ولفت إلى أن اللجنة ستعمل وفق جدول زمني سريع، وتوقع صدور تقريرها الأول في الوقت المناسب للإسهام في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي المقرر عقده في يوليو المقبل.

