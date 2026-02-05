فريق الشارقة للمرأة يحقق انتصاره الثاني بمنافسات السلة بالألعاب العربية للسيدات

الشارقة في 4 فبراير / وام / استهل فريق الأمل التونسي مشواره في منافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بفوز عريض على فريق الحالة البحريني بنتيجة (100-54) في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي البطائح ضمن الجولة الثانية من المسابقة التي تقام في إطار النسخة الثامنة من الدورة المقامة حاليًا في إمارة الشارقة.

وشهدت الجولة ذاتها فوز غاز الشمال العراقي على خورفكان الإماراتي بنتيجة (81-71) في مواجهة مثيرة قبل أن تختتم مباريات اليوم بانتصار صاحبات الضيافة الشارقة الرياضي للمرأة على الفتاة الكويتي بواقع (74-49).

وقدّم الأمل التونسي نفسه بقوة كأحد الفرق المرشحة، بعد مباراة أولى فرضت لاعباته خلالها هيمنة واضحة ملامسات حاجز الـ100 نقطة عبر تفوقهن في الربعين الأول والثاني والثالث بواقع (24-11 و31-5 و21-14) فيما اكتفت لاعبات الحالة البحريني بالتعادل في الربع الرابع (24-24).

وفي المباراة الثانية واجه فريق غاز الشمال العراقي اختبارًا صعبًا أمام خورفكان الإماراتي في لقاء متقارب المستوى فرّط خلاله خورفكان بأفضلية كسبها في الربعين الأول والثالث بنتيجتي (21-19 و20-15) بعد أن نجحت لاعبات غاز الشمال في قلب المعادلة وحسم المواجهة عبر التفوق في الربعين الثاني والرابع بواقع (26-17 و21-13).

و أكد فريق الشارقة الرياضي للمرأة لليوم الثاني على التوالي جهوزيته للمنافسة على اللقب بعد تحقيقه انتصاره الثاني على التوالي بالتفوق على فريق الفتاة الكويتي في مباراة بسطت خلالها لاعبات الشارقة إيقاعهن السريع على مجريات شوطي اللقاء ونجحن في فرض أفضليتهن المطلقة على نتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع (19-16 و21-7 و22-12) فيما اكتفت لاعبات الفتاة الكويتي بنيل أفضلية طفيفة بنتيجة الفترة الرابعة (14-12)