منتخبنا للتايكواندو يواصل تألقه في "دولية الفجيرة"

الفجيرة في 4 فبراير /وام/ يواصل منتخب الإمارات للتايكواندو تألقه في النسخة الثالثة عشرة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو.

فقد أسفرت نتائج اليوم الرابع من البطولة، التي تختتم غدًا الخميس، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والمقامة في مجمع زايد الرياضي، والمصنفة ضمن فئة G2، عن حصيلة مميزة لفئة الناشئين والناشئات.

وحقق لاعبو المنتخب 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، وفضية واحدة، وبرونزيتين.

وعلى الصعيد الفردي لأصحاب الميداليات الذهبية، واصلت النجمة مزون عيسى تحقيق الإنجازات بحصدها ذهبية وزن تحت 41 كيلوغرامًا، عقب فوزها على بطلة كازاخستان إيزي تيوقن.

وسيطرت عزة أسامة على ذهبية وزن تحت 44 كيلوغرامًا، بعد تفوقها على الأردنية بيسان خليل في المباراة النهائية.

وفي وزن تحت 47 كيلوغرامًا، أحرزت ماجدة الكتبي الميدالية الذهبية بعد فوزها على المغربية رقية العمراني، فيما رفعت ريم يوسف رصيد الذهب الإماراتي إلى أربع ميداليات، عقب فوزها على الأردنية نتالي المشرف.

وفي بقية الميداليات، نالت فاطمة سعد الميدالية الفضية في وزن تحت 59 كيلوغرامًا، بعد خسارتها أمام الأردنية بانا ملحم.

فيما أحرز عبدالله البلوشي الميدالية البرونزية في وزن تحت 56 كيلوغرامًا، عقب خسارته في الدور نصف النهائي أمام الأردني أسامة أبو عامود، ونال إبراهيم عامر الميدالية البرونزية في وزن فوق 65 كيلوغرامًا، بعد خسارته أمام الأوزبكي سامندار جيموف قبل المباراة النهائية.

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو :" نحمد الله على هذا التوفيق والتميز المتواصل، وتكرار إضافة الميداليات إلى رصيد التايكواندو الإماراتي، إن التطور الملحوظ في مستوى ومهارات لاعبي ولاعبات المنتخب يعكس حجم الجهود المبذولة وحرص الجميع على التركيز والعمل الجاد داخل أجواء المنافسات".

وأضاف الزيودي: "لم تعد رياضة التايكواندو في الإمارات بحاجة إلى المزيد من الشرح على الصعيد التكتيكي، فحجم التتويج والنجاحات في المحافل الدولية وكبرى البطولات يشكل رسالة واضحة من أبطالنا وبطلاتنا عن قدرتهم على التمثيل المشرف ورفع علم الدولة عاليًا بكل فخر".

ويشهد اليوم الختامي غدا إقامة المباريات النهائية وتحديد هوية الأبطال في مختلف الفئات بعد أسبوع حافل بالإثارة والتنافس على أرض الفجيرة.