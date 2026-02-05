4 مليارات درهم صافي أرباح "إن إم دي سي جروب" خلال 2025 بنمو 29%

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، اليوم، نتائجها المالية للعام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 28.8 مليار درهم، حيث ساهم السوق الإماراتي بنسبة 81% منها، بينما ساهمت الأسواق الدولية بقيمة 19% من الإيرادات.

وقفز صافي الأرباح بنسبة 29% على أساس سنوي ليتخطى 4 مليارات درهم، بدعم من الكفاءة التشغيلية، وتحسن الهوامش وعمق نموذج الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة بزيادة سنوية قدرها 20% في الأرباح النقدية، لتصل إلى 844.4 مليون درهم عن عام 2025، بما يعادل واحد درهم للسهم الواحد، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وبلغت قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2025 إلى 19.5 مليار درهم، مما أسهم في بناء محفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 57.9 مليار درهم.

وتواصل "إن إم دي سي جروب" تنويع مشاريعها المستقبلية سواء جغرافياً أو عبر وحدات أعمالها المتنوعة، التي تخطت قيمتها الإجمالية 109 مليارات درهم، والجدير بالذكر أن أحدث وحدات الأعمال "إن إم دي سي إنفرا"، ساهمت بأكثر من 10% من إجمالي المشاريع المستقبلية للمجموعة.

وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة "إن إم دي سي جروب"، إن هذا الأداء المالي القوي خلال عام 2025، يعكس التزام "إن إم دي سي جروب" تجاه المساهمين والشركاء والعملاء ودولة الإمارات، ليبرهن على مكانتها شريكا للنمو ضمن مختلف القطاعات الحيوية التي تعمل فيها.

وأكد أن سجلها الحافل بتنفيذ المشاريع الناجحة يؤكد بصمتها العالمية المتنامية وقدرتها على إبرام علاقات تعاون بنّاءة مع مختلف الأطراف المعنية، لتنفيذ مشاريع بقيمة عالية وبدقة متناهية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

من جانبه قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ "إن إم دي سي جروب"، إن هذه النتائج المالية القوية خلال 2025، تعكس عاماً حافلاً بالتقدم والتطور والإنجازات النوعية، وتكتب فصلاً جديداً في مسيرة نموّ "إن إم دي سي جروب" المكللة بالنجاح على مدار خمسين عاماً.

وأضاف أن "إن إم دي سي جروب" تواصل تنفيذ إستراتيجية تركز على خلق القيمة من خلال توظيف خبراتها وباقة خدماتها غير المسبوقة في الأسواق عالية الإمكانات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على نمو الربحية ، لافتا إلى أن "إن إم دي سي جروب" تتمتع بمكانة قوية تمكنها من مواصلة ترسيخ ريادتها، عبر تطوير قدراتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة الارتقاء بنموذج أعمالها.