1.4 مليون طلب لمركبات الأجرة عبر القنوات الذكية في عجمان خلال 2025

عجمان في 5 فبراير/ وام/ سجلت هيئة النقل في عجمان خلال عام 2025 ارتفاعاً ملموساً في الطلب على خدمات مركبات الأجرة من خلال القنوات الذكية، حيث بلغ إجمالي الطلبات 1,412,019 طلباً، منها 1,351,094 طلباً عبر التطبيقات الذكية، فيما استقبل مركز الحجز والتوزيع التابع للهيئة 60,925 طلباً، مما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وسهولة وصولها إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكدت الهيئة أن هذا النمو الكبير في الطلبات يعكس نجاح خطط تطوير منظومة النقل في الإمارة وحرصها المستمر على توفير قنوات متعددة للتواصل مع الجمهور والمتعاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين داخل عجمان وخارجها.

وأضافت أن المتعاملين يمكنهم الاستفادة من هذه القنوات بشكل مباشر وسريع، من خلال التطبيقات الذكية ، حيث تتيح هذه القناة خدمة متكاملة وسلسة لتلبية احتياجات الجمهور، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم خدمات النقل.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل العمل على تطوير آليات تقديم الخدمة وتوسيع نطاق القنوات الرقمية، بما يواكب التطور التكنولوجي والطلب المتزايد من سكان الإمارة وزوارها، ويعزز من مكانة عجمان نموذجا رائدا في تقديم خدمات النقل الذكي والمتطور على مستوى الدولة.