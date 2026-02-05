صقر غباش يحضر حفل السفارة الصربية باليوم الوطني

أبوظبي في 5 فبراير / وام / حضر معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي حفل الاستقبال، الذي أقامه سعادة فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم مساء أمس في أبوظبي، معالي جورو ماتشوت رئيس الوزراء الصربي، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكد معالي جورو ماتشوت، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات مع دولة الإمارات تعد نموذجاً متميزاً للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مشيراً إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية على صعيد التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بمستقبل العلاقات بين البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدا أن الصداقة التي تجمع بين صربيا ودولة الإمارات تستند إلى رؤية مشتركة تقوم على بناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب سعادة فلاديمير ماريتش في كلمته، عن اعتزازه وتشرفه بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الثنائية وما تحظى به من اهتمام متبادل من قيادتي البلدين.

وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد نموذجاً متقدماً للشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي تستند إلى رؤية قيادتي البلدين، والاحترام المتبادل، والتعاون الوثيق في مختلف المجالات.