بلدية أبوظبي تؤكد الدور الإيجابي للمجتمع في الحفاظ على المرافق الترفيهية والرياضية

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ أكدت بلدية مدينة أبوظبي، الحرص على مواصلة مشاريعها الهادفة إلى توفير مرافق ترفيهية ورياضية لكافة أفراد الأسرة، وبما يحقق مستهدفات "عام الأسرة"، ويساهم في إسعاد أفرادها، وتحفيزهم على الاستفادة، والتمتع بمرافق البلدية ذات المواصفات العالمية.

وأعربت عن تطلعها إلى التزام رواد هذه المرافق بالسلوكيات الإيجابية التي من شأنها تعزيز استدامة المرافق لخدمة المجتمع وإسعاده، من خلال الحفاظ على النظافة العامة، واتباع الطرق الصحيحة في التخلص من النفايات، ووضعها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والحرص على عدم الإضرار بالمسطحات الخضراء، والزهور، ومناطق الألعاب، وغيرها من مكونات هذه المرافق.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة شاملة تحت شعار "دارنا مسؤوليتنا"، استهدفت تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على المرافق الترفيهية.

ونقذت فرق البلدية المختصة أثناء الحملة العديد من الزيارات الميدانية للحدائق والمنتزهات، والمماشي الرياضية في مختلف المناطق التابعة للبلدية، لتوعية مرتاديها بأهمية المحافظة على المرافق العامة وتجهيزاتها، ونظافتها، ومظهرها الحضاري، لتبقى بكامل كفاءتها، وتساهم في إسعاد أفراد المجتمع.

وتزامنت الحملة التوعوية الميدانية مع حملة إلكترونية عبر مواقع البلدية الرسمية، وتطبيق "فريجنا"، من خلال بث الرسائل التوعوية، والنشرات، ودعوة المجتمع للحفاظ على المرافق العامة.